zondag 10 september 2023 om 17:36

Tijmen Graat grijpt de winst in Eurode Omloop, Stijn Daemen wint Topcompetitie

De overwinning in de Eurode Omloop is zondag gegaan naar Tijmen Graat. De jongeling van het Jumbo-Visma Development Team kwam na een lastige koers van bijna 175 kilometer rond Kerkrade solo over de finish. Hij versloeg Archie Ryan (Jumbo-Visma Development Team) en Huub Artz (Metec-Solarwatt). Stijn Daemen stelde zijn eindzege in de Topcompetitie veilig.

Een kopgroep van zes met onder meer Jens van den Dool, Meindert Weulink, Rick Ottema en Jasper Ockeloen reed vroeg in de wedstrijd weg. Zij kregen later bijval van nog 13 renners, waardoor een vluchtersgroep van 19 renners bijna drie minuten voorsprong had op het lastige parcours rondom Kerkrade.

In het laatste koersuur reed een sterke kopgroep weg, met daarbij Peter Schulting, Tijmen Graat, Archie Ryan, Huub Artz, Jens van den Dool en Loe van Belle. Topcompetitie-leider Stijn Daemen had de slag gemist en moest in de achtervolging. Hij wist met zijn achtervolgende groep de aansluiting te maken, waardoor de strijd om de ritzege open lag.

Twee lokale rondes voor het einde koos Graat zijn moment. Hij sloeg een serieus gat en begon met 25 seconden voorsprong aan de laatste ronde van ruim 10 kilometer, met daarin de Brugmolenweg (900 meter aan 3,1%) en het Duivelsbos (600 meter aan 5,1%). Graat had het voordeel dat zijn ploegmaat Archie Ryan afstopte in de achtervolging.

Graat kon zo het Jumbo-Visma Development Team de overwinning bezorgen, terwijl Ryan profiteerde en tweede werd. De derde plaats was voor Huub Artz. BEAT-renner Stijn Daemen eindigde uiteindelijk als achtste, wat genoeg bleek om de eindzege in de Topcompetitie binnen te slepen.