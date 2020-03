Tijmen Eising schrijft Ronde van Groningen op zijn naam zaterdag 7 maart 2020 om 16:00

VolkerWessels-Merckx heeft de start van het nieuwe wielerseizoen niet gemist. Nadat de ploeg vorige week met Coen Vermeltfoort derde werd in de Craft Ster van Zwolle, won het zaterdag de Ronde van Groningen met Tijmen Eising. De Nederlander spurtte in Usquert naar de overwinning voor Luuc Bugter en Stijn Daemen.



De wind zorgde er zoals elk jaar weer voor dat het peloton in stukken uit een werd geslagen. Vlak voor halverwege koers reden er nog maar vijf groepen in de wedstrijd, waarvan achttien man de eerste waaier bevolkten. Deze groep zou het in het laatste uur met elkaar uitvechten voor de zege in Usquert.

Deze koerssituatie veranderde in de laatste vijftien kilometer, toen Guillaume Seye, Hartthijs de Vries, Wiebe Scholten, Luuc Bugter, Stijn Daemen en Marien Bogerd elkaar vonden. Zij reden weg uit de eerste groep, waar Metec-TKH en SEG Racing Academy nu de slag hadden gemist.

Seye en Eising probeerden nog weg te rijden uit de kopgroep, maar zij zagen Daemen, De Vries en Bugter vlak voor Usquert weer aansluiten. In de sprint sloeg Eising vervolgens genadeloos toe. De coureur van VolkerWessels-Merckx won zo voor de tweede keer in zijn carrière de Ronde van Groningen.

Ronde van Groningen 2020

1. Tijmen Eising (VolkerWessels-Merckx)

2. Luuc Bugter (BEAT)

3. Stijn Daemen (À BLOC)