Tijdstraf voor Van Aert, Landa en Carthy in Tirreno-Adriatico

Wout van Aert, Mikel Landa en Hugh Carthy zijn na afloop van de zesde etappe van Tirreno-Adriatico op de vingers getikt en bestraft door de wedstrijdjury. Deze renners maakten in de finale gebruik van een stoep, pad of fietspad en dat mag niet volgens de reglementen van de UCI.

In de finale van de zesde etappe naar Osimo was te zien hoe Van Aert, Landa en Carthy op de laatste kasseienklim richting de finish af en toe gebruik maakten van een stoep en/of zijpad. Dit is ook de wedstrijdjury van Tirreno-Adriatico niet ontgaan.

Ook de namen van Mike Teunissen, Georg Zimmermann en Gianni Vermeersch worden genoemd in het juryrapport van Tirreno-Adriatico. De renners krijgen (ieder) een boete van 500 Zwitserse Frank, maar dat is nog niet alles. Er volgen ook 25 strafpunten in het UCI-klassement, 14 strafpunten in het puntenklassement van Tirreno-Adriatico en 20 strafpunten in het bergklassement van de Italiaanse koers.

Slechte zaak voor algemeen klassement

En ook niet onbelangrijk: Van Aert, Landa, Carthy, Teunissen, Zimmermann en Vermeersch hebben ook een tijdstraf van twintig seconden aan hun broek. Dit is vooral voor Landa en Carthy een flinke streep door de rekening. Landa stond zevende in het klassement, maar is nu de voorlopige nummer tien. Carthy zakt van plek acht naar elf.

