Tijdstraf voor Gilbert, Stybar en Capiot na demarrage op de stoep maandag 17 augustus 2020 om 20:01

Philippe Gilbert, Zdenek Stybar en Amaury Capiot kleurden de finale van de tweede rit van Tour de Wallonie, maar zij hebben dat moeten bekopen met een tijdstraf van twintig seconden. De drie trokken in Overijse, waar een tussensprint lag, ten aanval op een kasseienheuvel en maakten daarbij gebruik van de stoep.

“Gebruik van het trottoir voor de passage van de derde tussensprint”, staat te lezen in het juryrapport van de Tour de Wallonie. En de straffen voor de kopmannen van Lotto Soudal, Deceuninck-Quick-Step en Sport Vlaanderen-Baloise zijn niet mals. Vooral de twintig seconden tijdstraf in het klassement zullen ze voelen, omdat ze alle drie hopen op een goed eindresultaat in Wallonië.

Daarnaast krijgen Gilbert, Stybar en Capiot een boete van 200 Zwitserse Frank, vijftien punten in mindering in het UCI-klassement en twintig punten in mindering in het puntenklassement.

Ook waren er tijdens de tweede rit boetes voor Roy Jans (plassen in het bijzijn van publiek) en Dylan Sunderland (plakbidon) aldus de jury.

Gilbert pasa de los adoquines. Él ataca ya por las aceras. Y a 10k se van con él Stybar, Vliegen y Capiot. #TRW2020 pic.twitter.com/EQZnJXx1VC — Ciclismo En TV (@CiclismoenTv) August 17, 2020