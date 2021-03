Tijdritzege Rohan Dennis in Ronde van Catalonië, João Almeida grijpt leiding

Rohan Dennis heeft de tweede etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De Australische tijdritspecialist van INEOS Grenadiers was Rémi Cavagna vijf seconden te snel af in de individuele tijdrit van 18,5 kilometer rond Banyoles. João Almeida (Deceuninck-Quick-Ste) werd derde en veroverde daarmee de leiding in het algemeen klassement.

Rémi Cavagna mocht vroeg vertrekken en de Franse kampioen zette een eerste toptijd neer. Zijn tijd van 22.32 minuut was lange tijd ook goed voor een plek in de hot seat, maar de specialist van Deceuninck-Quick-Step werd dan toch verslagen. Rohan Dennis wist met 22.27 vijf seconden sneller te rijden dan Cavagna. De Australiër van INEOS Grenadiers reed een gemiddelde snelheid van 49,4 km/u over het glooiende parcours rondom Banyoles.

Klassementsrenners

Van de klassementsrenners was Richie Porte (23.02) de eerste die een tijd neerzette en daar dook Brandon McNulty (22.56) onder. Adam Yates (23.02) en Steven Kruijswijk (23.00) schaarden zich ook tussen de klassementsfavorieten.

João Almeida wist met 22.55 een nieuwe besttijd onder de klassementsrenners op de borden te zetten. Een tijd waar niemand meer aan kwam. De Portugese kopman van Deceuninck-Quick-Step was daarmee de snelste renner van het overgebleven peloton dat maandag op 16 seconden van ritwinnaar Andreas Kron over de finish kwam.

Kron, Lennard Kämna en Rémy Rochas kwamen niet tot een toptijd, waardoor zij wegzakten in het klassement. Van de vier vluchters was Luis Léon Sánchez daarentegen goed op weg. De ervaren Spanjaard zette uiteindelijk 23.20 op de borden en liep de leiderstrui daarmee op drie seconden mis.

Op achterstand

Van de andere klassementsrenners zullen Geraint Thomas (23.14), Wilco Kelderman (23.19), Lennard Kämna (23.32), Rigoberto Urán (23.33), Marc Soler (23.34), Simon Yates (23.37), Alejandro Valverde (23.41), Enric Mas (23.46), George Bennett (23.47), Richard Carapaz (23.47), Sepp Kuss (23.51), Daniel Martin (23.58), Nairo Quintana (24.02) en Jai Hindley (24.19) een behoorlijke achterstand moeten goedmaken de komende dagen.