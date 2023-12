maandag 11 december 2023 om 13:14

Tijdritfenomeen Joshua Tarling heeft olympische baanambities: “Interessant om te zien wat mogelijk is”

Zien we Joshua Tarling op de Olympische Spelen van Parijs ook schitteren op de baan? De 19-jarige tempobeul geldt als een van de favorieten voor de tijdrit op de weg, maar dingt ook mee om een plekje in de Britse baanselectie. Dat laat Ben Greenwood, baancoach van de duurrenners van Groot-Brittannië, weten in gesprek met Cycling Weekly.

Tarling, die in Parijs onder meer de ploegenachtervolging zou kunnen betwisten, is al aan het trainen op de baan en betwistte ook al de Vierdaagse van Genève. In aanloop naar de Spelen zal hij waarschijnlijk ook nog afreizen naar enkele belangrijke baanwedstrijden met de Britse ploeg. “De voornaamste focus van Josh blijft het wegwielrennen en tijdrijden. Maar Dario (Dario Cioni, coach bij INEOS Grenadiers, red.) had het gevoel dat dit een goede kans was om hem op de baan te laten rijden, hem daar te laten koersen en trainen.”

In 2023 werd Tarling derde op het WK tijdrijden en eerste op het Europees kampioenschap tegen de klok. Ook was hij in het verleden al succesvol op de baan. Op het EK voor beloften was hij afgelopen jaar nog derde op de individuele achtervolging, terwijl hij de ploegenachtervolging won met Groot-Brittannië. Toch is een plekje in de selectie voor de Spelen geen zekerheid. Volgens Greenwood maken er namelijk nog zo’n tien duurrenners kans om mee te mogen.

“Het zal interessant zien om te zien wat mogelijk is voor hem”, zegt Greenwood over Tarling. “De uitdaging met de Olympische Spelen is wel dat het aantal renners dat je mag afvaardigen erg ingewikkeld is. Het is niet zoals bij een WK, waar je kunt kiezen wie je wilt. Je hebt vier renners voor de duuronderdelen op de baan. Daar mag je een vijfde aan toevoegen vanuit een andere discipline. Dat zal realistisch gezien iemand van het wegteam zijn.”