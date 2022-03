Tijdrijders, sprinters en klimmers: voor ieder wat wils in Deutschland Tour

De organisatie van de Deutschland Tour heeft vandaag het parcours voor de eerstvolgende editie van de wedstrijd tot in detail gepresenteerd. Eerder werd al duidelijk dat de ronde begint met een proloog en dat de koninginnenrit finisht op een twaalf kilometer lange beklimming.

Op woensdag 24 augustus trappen de renners, voor het eerst in de geschiedenis van de Deutschland Tour, af met een proloog in de straten van Weimar, gelegen in de deelstaat Thüringen. Weimar heeft een belangrijke rol gespeeld in de Duitse (politieke) geschiedenis. In 1919 werd in het plaatselijke theater van Weimar namelijk de inhoud bepaald van de grondwet van de nieuwe Duitse republiek. De proloog speelt zich af in de binnenstad en is vrij rechttoe-rechtaan, goed voor de mannen met de nodige power in de benen.

Na de proloog in Weimar staan er nog vier ‘traditionele’ etappes op het programma. De eerste rit-in-lijn voert van Weimar naar Meiningen en kent onderweg enkele korte en venijnige hellingen, al is het na de top van de laatste helling nog twintig kilometer tot de streep. De daaropvolgende etappe speelt zich dan weer af tussen Meiningen en Marburg, dwars door de deelstaten Thüringen en Hessen, en is met 199 kilometer de langste beproeving in deze ronde. In de finale staan er nog aardig wat hoogtemeters op het menu, met ‘dank’ aan enkele korte kuitenbijters.

Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4

In het weekend van 27 en 28 augustus zal de beslissing vallen met betrekking tot de eindzege. Op zaterdag krijgen de renners de koninginnenrit voorgeschoteld. De renners verzamelen zich in de oude binnenstad van Freiburg voor de start van de rit en trekken vervolgens naar Schauinsland. Daar ligt de streep op een 1.284 meter hoge berg. De top van de beklimming is te bereiken over een twaalf kilometer lange weg vol haarspeldbochten.

Mochten de verschillen nog speelbaar zijn na de koninginnenrit, dan kan er nog veel gebeuren in de slotrit tussen Schiltach en Stuttgart. Na een lastige aanloopfase bereiken de renners een eerste keer de finish in Stuttgart en beginnen ze aan drie lokale rondes van een tiental kilometer. Op de steile helling naar Herdweg, met percentages tot wel 16%, kunnen we de nodige versnellingen verwachten. Na 188 kilometer koers kennen we de laatste rit- en eindwinnaar van de Deutschland Tour.

Vorig jaar ging de eindzege naar thuisrijder Nils Politt, voor Pascal Ackermann en Alexander Kristoff.

Parcours Deutschland Tour 2022 (24-28 augustus)

24/08 – Proloog: Weimar – Weimar (2,7 km)

25/08 – Etappe 1: Weimar – Meiningen (171 km)

26/08 – Etappe 2: Meiningen – Marburg (199 km)

27/08 – Etappe 3: Freiburg – Schauinsland (150 km)

28/08 – Etappe 4: Schiltach – Stuttgart (188 km)