Benoot zevende in Luik: “Mijn beste dag sinds Parijs-Nice”

Tiesj Benoot was zondag de beste Belg in de uitslag van Luik-Bastenaken-Luik. De kopman van Team DSM kon niet mee met de kopgroep van vijf die ging sprinten om de zege, maar reed in de finale nog naar de zevende plaats. “Het is fijn om mijn voorjaar met een goed gevoel af te sluiten”, zegt hij tegen Sporza.

Benoots voorjaar viel tegen, mede door een ziekte die hij opliep na Parijs-Nice. “Ik werd steeds beter en vandaag was mijn beste dag sinds Parijs-Nice”, geeft hij toe. “Het is goed om zo de rustperiode in te gaan. Ik zag de kopgroep nog rijden, omdat ik samen met Mollema en Hirschi was weggereden uit de groep. Dat was een beetje pokeren op het einde.”

In de finale hoopte Benoot nog mee te kunnen met de beslissende kopgroep. “Maar op 200, 300 meter van top kon ik net niet meegaan. Ik sta denk ik wel op mijn plaats”, zegt de coureur van Team DSM, die dus genoegen moest nemen met een zevende plek. “Nu ga ik een week niet fietsen en werken in de tuin”, lacht Benoot. “En dan drie weken naar de Sierra Nevada.”