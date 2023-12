zaterdag 23 december 2023 om 12:25

Tiesj Benoot wil sportieve grenzen verleggen: “Ik wil ooit een triathlon doen”

Waar Tiesj Benoot op dit moment een vaste sterkhouder is in de gelederen van Jumbo-Visma in het profpeloton, ambieert de Belg ook om op sportief vlak andere uitdagingen aan te gaan. Zo staan een deelname aan een marathon én een triathlon op zijn bucket list, vertelt Benoot in de Live Slow Ride Fast podcast.

Het hardlopen is voor de Belg in dienst van Jumbo-Visma geen onbekend terrein. Onlangs liep Benoot nog de trail in La Roche. “Ik loop eigenlijk elk winterseizoen. Mijn trainer liet me dat doen en ik ben het ook blijven doen. Eerder liep ik ook al een halve marathon op het strand. Ik vind hardlopen een mooie afwisseling. In een uur heb je al het gevoel dat je heel veel gesport hebt, in vergelijking tot fietsen.”

Benoot mag vanwege risico’s op blessures nog niet de motor volledig opendraaien tijdens zijn runs. Wat dat betreft kijkt hij vol jaloezie én bewondering naar Tom Dumoulin. De Limburger liep laatst in 1:10 uur de halve marathon van Amsterdam. “Ik geniet van de cijfertjes. Dumoulin is een talent. Ik ben wel nieuwsgierig hoe snel ik zelf zou kunnen lopen, maar ongetwijfeld niet zó hard als Tom. Maar dat is het sportershart: een beetje de grens opzoeken, dat spreekt mij ook wel aan. Ik wil ooit een marathon lopen en ooit een triathlon doen. Maar dat is iets voor later.”