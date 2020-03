Tiesj Benoot: “We houden rekening met het stilleggen van Parijs-Nice” zondag 8 maart 2020 om 12:24

De 78e editie van Parijs-Nice gaat – ondanks de verdere verspreiding van het coronavirus in Europa en de afgelasting van de Italiaanse voorjaarswedstrijden – ‘gewoon’ door, maar Tiesj Benoot houdt een slag om de arm. “We houden er nog altijd rekening mee dat de wedstrijd zal worden stilgelegd”, zo vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De wielerwereld is nu ook bezig met het coronavirus, zo vertelt Benoot vlak voor de start van de openingsetappe van en naar Plaisir. “Wellicht zeggen ze vanavond al dat we niet meer mogen koersen. De berichten uit Italië zijn echt verontrustend, als je ziet wat er in één week allemaal is gebeurd. We praten daar als renners natuurlijk over.”

“We doen het vaak met een glimlach, maar het leeft onder de coureurs. Zeker nu het ook een impact heeft op de wielersport”, aldus de renner van Team Sunweb, die wel uitkijkt naar de Franse rittenkoers. “Als Parijs-Nice niet was doorgegaan, was ik vermoedelijk weer op trainingskamp getrokken. Maar ik wil nu gewoon weer koersen.”

Als hem wordt gevraagd naar zijn sportieve ambities, zegt Benoot het volgende: “Ik bekijk het dag per dag, maar ik ga me zeker niet inhouden. In de eerste dagen kan er door de wind zoveel gebeuren. Je moet in Parijs-Nice een complete renner zijn, nog meer dan in Tirreno-Adriatico. Hier heb je wind, explosiviteit, hellingen, een lastige tijdrit en het echte gebergte.”