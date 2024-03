maandag 25 maart 2024 om 09:34

Tiesj Benoot voelt zich beter dan verwacht: “Wel veel pijn, maar oké richting komende koersen”

Video Tiesj Benoot kwam vrijdag hard ten val in de E3 Saxo Classic, maar stond twee dagen later wel gewoon aan de start van Gent-Wevelgem. Het liep onderweg naar Wevelgem zeker nog niet gesmeerd voor de Belg van Visma | Lease a Bike, “maar het ging beter dan verwacht.”

Dat was zijn conclusie na afloop van Gent-Wevelgem, voor de camera van onder meer WielerFlits. “Het ging wel oké. Het was beter dan verwacht. Ik heb onderweg wel veel pijn gehad aan mijn ribben, maar gezien de omstandigheden was het vrij oké. Het was niet eens zeker of ik wel kon starten, maar uiteindelijk zit ik in de finale toch in de grote achtervolgende groep.”

“Ik mag niet klagen. Ik heb al betere edities van Gent-Wevelgem gereden, maar het liep dus beter dan verwacht”, vervolgt de 30-jarige coureur. “Het is wel oké richting de komende koersen, maar het is wel een gemiste kans en dat is spijtig.”

Visma | Lease a Bike – de ploeg van Benoot – zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen, met meerdere valpartijen en een zieke Christophe Laporte. “Het is niet simpel om dit allemaal op te vangen”, aldus Benoot. “We blijven inderdaad niet gespaard van pech, maar dat kan ook snel weer veranderen.”

Tactische fout in Gent-Wevelgem

Benoot keek ook terug op het wedstrijdverloop in Gent-Wevelgem. “De grootste fout die we maken, is dat we het laten stilvallen voor de Banenberg. We komen daar op twintig seconden van Mathieu en Mads. Daarna pakken ze terug tijd en na de laatste keer Kemmelberg is het zeer moeilijk om het nog dicht te rijden, aangezien de wind ook in het voordeel stond.”