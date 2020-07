Tiesj Benoot: “Voel me perfect gelukkig binnen de structuur die Team Sunweb aanreikt”

Benoot geeft een concreet voorbeeld:”Tijdens de slotrit in Parijs-Nice had leider Schachmann nog maar twee ploegmaats bij zich, terwijl wij nog voltallig waren. Alaphilippe zat in de kopgroep en vormde een bedreiging. Schachmann raakte in paniek en vroeg aan Cees Bol of onze ploeg wou helpen om de achterstand te verkleinen. Cees meldde dat aan onze ploegleider Marc Reef, die toestemming gaf. Ik vond dat onnodig. Ik vond het prima dat Schachmann panikeerde en zei via de oortjes: Neen, dat gaan we niet doen. Marc draaide bij en gaf aan dat we mijn idee zouden volgen. Na de rit vroeg ik hem of hij het niet erg vond dat ik zijn gezag als ploegleider op dat moment ondermijnd had. Hij antwoordde: Neen. Jij zit op dat moment in koers en als leider mag je die input geven. Zaak gesloten. Dat moet je niet in elke ploeg proberen.”