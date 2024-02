Tiesj Benoot uit voorzorg uit Volta ao Algarve

Ook Tiesj Benoot begint vanmiddag niet aan de tijdrit in de Volta ao Algarve. Hij draagt nog altijd de gevolgen van zijn valpartij tijdens etappe één van de Portugese rittenkoers, zo laat zijn ploeg Visma | Lease a Bike weten op X.

In samenspraak met Benoot zelf, heeft de ploeg besloten om de Gentenaar extra tijd te geven om te herstellen voor het Vlaamse openingsweekend. Met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne in het achterhoofd kan Benoot nu rust inbouwen.

Eerder moest Benoot zijn seizoensstart, die oorspronkelijk voorzien was in de Vuelta a Murcia, al uitstellen vanwege een coronabesmetting op trainingskamp. Vorig jaar was hij nog de beste in Kuurne-Brussel-Kuurne.

🇵🇹#VAlgarve2024

Tiesj Benoot will not start in stage 4. He is still experiencing the effects of his crash in stage 1. In consultation with Tiesj, the team has decided to give him extra time to recover, ensuring he is well-prepared for the Belgian opening weekend.

— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) February 17, 2024