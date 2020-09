Tiesj Benoot: “Tegen het WK en de klassiekers zal ik helemaal in orde zijn” woensdag 16 september 2020 om 09:07

Tiesj Benoot (Team Sunweb) verkeert in uitstekende conditie, maar de combinatie van de rugblessure die hij opliep in de Dauphiné én een val in de eerste Tourweek, zorgt ervoor dat hij er voorlopig niet in slaagt mee te doen voor winst. “Ik word elke dag beter. Tegen het WK en de klassiekers moet ik helemaal in orde zijn.”

“Ik rijd nog altijd met een rem op”, aldus Benoot nadat hij gisteren de hele dag mee in de aanval reed. “Als het lang bergop gaat, kan ik nog niet zo diep gaan als ik zou willen. Maar ik merk progressie. Ik voel dat ik na de rustdag opnieuw een stap vooruit heb gezet. Dat stemt me optimistisch voor wat komen moet. Ik heb gewoon drie, vier rustdagen na elkaar nodig.”

“Ik ga hier sterker uitkomen. De conditie is zeker oké, anders rijd je hier niet een hele dag mee voorop. Voor het WK en de klassiekers moet dat wel in orde komen. Ik blijf er rustig bij en ik ben er ook gerust in. Welke rol ik op het WK krijg, zal bondscoach Rik Verbrugghe bepalen. Van Aert zal sowieso kopman zijn. Ik hoop voor mezelf dat ik de benen heb. Het parcours is in elk geval voldoende selectief.”