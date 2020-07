Tiesj Benoot over Strade Bianche: “Hoop dat ik kan meedoen voor het podium” zondag 26 juli 2020 om 17:34

Tiesj Benoot wist in 2018 een zware editie van Strade Bianche te winnen. Dat was toen in maart, maar nu staat Strade Bianche op het programma voor 1 augustus. Midden in de zomer. “De temperaturen zijn helemaal anders, dat geeft een extra dimensie”, zegt Benoot tegen Sporza.

De kopman van Team Sunweb zegt zich goed te voelen, maar weet niet hoe zijn vorm zich verhoudt tot de rest van het peloton. “Als je al zolang niet meer gekoerst hebt, is het afwachten. De cijfers wijzen in de juiste richting”, geeft hij aan. “Het voelt een beetje alsof het opnieuw het openingsweekend is. Spannend.

Dat Strade Bianche hem ligt, weet Benoot maar al te goed. Hij haalt aan dat hij tijdens zijn vier eerdere deelnames allemaal in de top-10 eindigde. “Ik hoop dat ik kan meedoen voor het podium. Voor winst moet alles samenvallen, maar het zou dom zijn om nu al te zeggen dat het er niet inzit”, aldus Benoot.

‘Nieuwe coronastop zou frustrerend zijn’

Afgelopen maart werd de Toscaanse grindkoers op het laatste moment afgelast vanwege het coronavirus. Net nu 1 augustus aanstaande is, neemt het aantal besmettingen weer toe. “De laatste week hoor je toch weer slechtere berichten uit Europa. Het kan snel veranderen en je kan het niet voorspellen. Het zou ook weer snel gedaan kunnen zijn met koersen”, vertelt Benoot.

“Een nieuwe competitiestop zou natuurlijk frustrerend zijn. Maar ik probeer er niet mee bezig te zijn. Je mag nog niet denken dat het seizoen weer stopt na de Tour.”