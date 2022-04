Tiesj Benoot op podium Amstel Gold Race: “Derde was het hoogst haalbare”

Tiesj Benoot heeft zijn Nederlandse ploeg Jumbo-Visma een podiumplaats bezorgd in de grootste Nederlandse klassieker van het seizoen, de Amstel Gold Race. De Belgische kopman sprong in de laatste kilometer weg uit een favorietengroep die jaagde op Michal Kwiatkowski en Benoît Cosnefroy. “De finale was moeilijk, met die twee mannen van INEOS Grenadiers”, legt Benoot uit.

“Ik heb zelf een beetje de ontsnapping geforceerd op de Keutenberg”, aldus Benoot bij Sporza. “Ik voelde mij goed tot daar, maar dan was het moeilijk met die twee mannen van INEOS Grenadiers. Mathieu (van der Poel, red.) was ook een beetje minder dan vorige week, minder dan verwacht.”

In de slotfase maakte de voorjaarsrenner van Jumbo-Visma ook nog een fout in een afdaling. “Ik miste een bocht, een beetje beneden aan de Geulhemmerberg. Ik breng zo ook Cosnefroy terug, precies toen ik op limiet zat. De derde plaats was in deze finale het hoogst haalbare. Ik wilde ook zeker voor het hoogst haalbare gaan, dan is derde is wel mooi.”

‘Waalse Pijl en Luik liggen mij beter dan Roubaix’

Jumbo-Visma moest het in de Amstel Gold Race doen zonder Wout van Aert, die herstellende is van een coronabesmetting. Daarom werd gekeken naar Benoot en Christophe Laporte. “Christophe valt vandaag, anders was hij misschien ook mee. Maar nu zat ik alleen. Dat hoort bij de koers”, vertelt hij.

“Ik was tweede in Dwars door Vlaanderen en hier derde. Ik doe hierna nog Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, die liggen me beter dan Parijs-Roubaix. Ik ga nu eerst een weekje trainen in het zuiden van Frankrijk. De Waalse Pijl en Luik rijd ik samen met Primož Roglič en Jonas Vingegaard, dus een ander deel van de ploeg.”