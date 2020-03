Tiesj Benoot: “Nieuwe ploeg heeft positieve invloed gehad” zondag 15 maart 2020 om 09:53

Tiesj Benoot kwam achttien seconden tekort om de 78e editie van Parijs-Nice te winnen, maar de Belg van Team Sunweb verlaat de Franse ronde zeker niet met lege handen. Zo won Benoot een etappe en de groene puntentrui. “En tweede is mijn beste resultaat in een meerdaagse wielerwedstrijd”, zo vertelt hij aan Sporza.

Benoot probeerde in de laatste kilometers van de slotetappe nog een gooi te doen naar de eindzege, maar de 26-jarige coureur wist niet genoeg voorsprong te pakken op de latere eindwinnaar Maximilian Schachmann. De grote vraag is of Benoot te lang heeft gewacht met zijn ultieme aanval. “De tweede plek was het hoogst haalbare”, is hij stellig.

“Ik dacht zelf ook nog even aan een vroegere aanval. Ik had na mijn versnelling al snel een mooie voorsprong te pakken, maar ik viel daarna stil”, aldus Benoot, die naar eigen zeggen nog beter is geworden in dienst van Team Sunweb. “Ik heb op stage nog wat details bijgeschaafd en deze winter een stapje vooruit gezet.”

Benoot heeft absoluut geen spijt van zijn keuze voor de Duitse WorldTour-formatie. “Mijn nieuwe ploeg heeft een positieve invloed gehad. Ik heb toch de juiste keuze gemaakt, waar toch veel twijfel over was van de buitenwereld. Het is leuk om het eerste deel van het seizoen zo te eindigen.”

“Jammer dat ik niet met deze benen naar de klassiekers kan”

Helaas voor Benoot zal hij zijn topvorm de komende weken niet kunnen etaleren, aangezien de Europese wielerwedstrijden zijn afgelast in verband met het coronavirus. “Het is jammer dat ik niet met deze benen naar de klassiekers kan, maar het is ook niet het einde van de wereld. Andere renners zullen meer vloeken.”

“Ik ben tweede geworden in Parijs-Nice en heb een etappe gewonnen. Het is voor mij al mooi”, aldus Benoot, die binnenkort met de ploeg zal brainstormen over zijn verdere programma. “Ik zou aanvankelijk de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik rijden, maar er zijn nog geen beslissingen genomen.”