Tiesj Benoot kon Vingegaard lang bijstaan: “Heb me lang niet zo goed gevoeld”

Tiesj Benoot had goede benen tijdens de vijftiende etappe van de Tour de France. De Belg reed kilometerslang op kop voor kopman Jonas Vingegaard. “Ik voelde mij goed”, zei hij na afloop van de rit tegen WielerFlits.

“Ik voel me eigenlijk al sinds de eerste rustdag goed, maar ik heb me lang niet zo goed gevoeld als vandaag”, ging Benoot, een ‘ambetante’ mug van zich afslaande, verder. “Ik hoop dat het hetzelfde blijft, maar ik weet ook dat het zomaar kan keren. Maar het is positief. Het is na twee weken koers, maar ik denk dat ik mijn beste waardes rijd vandaag.”

Benoot kon moeilijk beoordelen of Vingegaard in de slotkilometers sterker was dan Pogacar. “Ik was erbij tot vier of vijf kilometer tot de top. Ik heb nog gevraagd of ik even moest overnemen, maar hij zei van niet. Toen zat mijn taak erop en kon ik rustig naar de top. UAE nam vol over om tijd te nemen, maar dat is niet gelukt. Dat is een mentale overwinning voor Jonas. De tijdrit wordt heel belangrijk en dan woensdag echt een monsteretappe. Dat zijn twee cruciale ritten, maar daarna heb je de Vogezen ook nog.”

