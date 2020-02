Tiesj Benoot: “Ik zal in de Omloop nog niet honderd procent zijn” dinsdag 18 februari 2020 om 10:19

De voorbereidingskoersen vliegen je momenteel om de oren, maar Tiesj Benoot kiest ervoor om pas in de Omloop het Nieuwsblad aan het seizoen te beginnen. Tot die tijd vertoeft hij op Tenerife, waar hij op de flanken van El Teide werkt aan zijn vorm.

“Als je de Ronde van Vlaanderen wil winnen, zou het ideaal zijn om enkele weken voor de Ronde op hoogtestage te gaan”, zegt Benoot in gesprek met Sporza. De nieuwe rekruut van Team Sunweb weet echter dat dat geen optie is. “Het programma laat zo’n hoogtestage voor de Ronde natuurlijk niet toe. Er zijn nog zoveel andere Vlaamse wedstrijden in het voorjaar.”

“De laatste dagen begint het wel te kriebelen, maar die voorbereidingskoersen zijn maar weinig van tel”, erkent Benoot. “Als je goed rijdt in Mallorca, wordt daar een week later niet meer over gesproken.” Maar in de Omloop het Nieuwsblad zal Benoot dan toch voor het eerst in zijn Sunweb-tenue te zien zijn. “Ik zal daar nog niet honderd procent zijn, maar ik wil voor eigen volk wel de finale kleuren.”

Daarom traint hij nu al drie weken op Tenerife, waar hij geen last heeft van de stormen die Europa de afgelopen weken teisterden. “Ik heb het gevoel dat ik hier harder werk dan ik in België zou doen, omdat je hier enkel gefocust bent op trainingen en herstel. Als renner kan je hier ook niks anders doen dan fietsen.”

Benoot werkt er stevige trainingen af. “Vooral het aantal hoogtemeters loopt hier snel op. Eerst was het plan om naar Zuid-Afrika op stage te gaan. Maar toen hier in het hotel op de Teide enkele plekjes vrij kwamen, heb ik niet getwijfeld. Hier overwin je veel meer hoogte tijdens trainingsritten.”

Na de Omloop het Nieuwsblad trekt Benoot richting Italië voor de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. Daarna volgen de E3 BinckBank Classic, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.