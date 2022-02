Tiesj Benoot: “Heel knap hoe Van Aert dit doet”

Tiesj Benoot reed als meesterknecht van Wout van Aert een sterke koers. De Belg liet zich gelden op de Berendries en kwam als eerste de Muur van Geraardsbergen over. “Op de Berendries hadden we plots een gaatje, toen zijn we doorgereden”, zegt hij na afloop.

Daarna trok Benoot ook nog alleen ten aanval, maar die poging strandde op 17 kilometer van de streep. “Ik heb vlak voor de Bosberg nog wat kunnen doen, daarna kwam ik achter Stybar te rijden en zat mijn koers erop”, vertelt de Belg bij Sporza.

“Het is heel knap hoe van Aert dit doet. Als je niet op de sprint wacht en er op de Bosberg zo vandoor gaat, ben je de sterkste in koers. Het zijn altijd de benen die spreken”, eindigt de Jumbo-Visma-renner.