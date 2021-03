Tiesj Benoot: “Een bevestiging van de goede conditie”

In de individuele tijdrit in Gien verloor Tiesj Benoot nog driekwart minuut op ritwinnaar Stefan Bissegger, maar vandaag finishte de renner van Team DSM knap als vierde in de etappe naar Chiroubles. “Het is een bevestiging van de goede conditie”, aldus een tevreden Benoot.

“We hebben vandaag alles geprobeerd en we zijn blij met hoe de etappe is verlopen. Jai (Hindley, red.) en de andere jongens hebben vandaag echt geweldig gereden”, is Benoot lovend. De klassementskopman liet zich zien in de finale, maar ook hij had geen antwoord op de demarrage van topfavoriet Primož Roglič.

De Sloveen boekte zijn eerste ritzege door twaalf seconden weg te rijden van zijn tegenstanders. In de sprint voor de tweede plaats moest Benoot zijn meerdere erkennen in Maximilian Schachmann en Guillaume Martin, maar met een vierde plek in de daguitslag kan de kopman van Team DSM verder in deze Parijs-Nice.

“Ik zat iets te ver bij de aanval van Roglič”

“We kregen vandaag een mooi parcours voorgeschoteld. Het was een etappe naar mijn kwaliteiten, maar ik zat iets te ver bij de aanval van Roglič. We waren ook een beetje verrast door zijn aanval. We bekijken het nu dag per dag.” In het algemeen klassement is Benoot nu opgeschoven naar de zevende plaats, op 1:05 van leider Roglič.