Tiesj Benoot: “Berichten die ik van Wout ontvang zijn allemaal positief”

Tiesj Benoot is positief gestemd over de gesteldheid van Wout van Aert. “Alles wijst erop dat hij de komende weken 100% zal zijn”, vertelde Benoot over zijn ploegmaat, die vanwege een lichte knieblessure dit weekend het BK wegwielrennen aan zich voorbij liet gaan. Beide renners staan vrijdag in Kopenhagen normaal gesproken aan de start van de Tour de France.

Van Aert liep zijn blessure op tijdens een trainingsrit met de ploeg van Jumbo-Visma in het Franse Tignes. “Na de Col du Télégraphe, de Galibier en de Col du Granon keerde iedereen terug met de auto. Wout ging als enige nog even bij trainen. Toen is het incident gebeurd”, zei Benoot tijdens het Belgisch kampioenschap in Middelkerke in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Benoot lag ’s avonds met Van Aert op dezelfde hotelkamer. “Hij ondervond last, maar niets om ons meteen zorgen over te maken.”

‘De ploeg dacht even: dju’

Naar verluidt komt de Tour de France-deelname van Van Aert, een jaar geleden winnaar van drie Tour-etappes, niet in het gedrang. “Alles wijst erop dat hij de komende weken 100% zal zijn. De ploeg dacht even: dju. Maar de berichten die ik van Wout ontvang zijn allemaal positief”, aldus Benoot, die vrijdag opgaat voor zijn zesde deelname aan de Tour.