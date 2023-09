woensdag 13 september 2023 om 13:20

Tiendaagse Ronde van Marokko gaat toch niet door

De Ronde van Marokko zal dit jaar toch niet plaatsvinden. De tiendaagse rittenkoers zou eigenlijk morgen van start gaan, maar de plaatselijke autoriteiten hebben de koers dit jaar geannuleerd.

Marokko werd vorige week getroffen door een zware aardbeving, die bijna 3.000 dodelijke slachtoffers heeft gemaakt. Het epicentrum van de beving (met een magnitude van 6,8) lag in Ighil. Dit is een plaats enkele tientallen kilometers ten zuidwesten van Marrakesh. De beving was zo sterk, dat de trillingen ook in de rest van Marokko en zelfs in Spanje en Portugal werden gevoeld.

De natuurramp is de dodelijkste aardbeving in Marokko in zestig jaar. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder zal oplopen. Er wordt ook nu nog volop gezocht naar mensen die nog onder het puin liggen.

Tarteletto-Isorex

De Marokkaanse autoriteiten grijpen in en dus zal de Ronde van Marokko dit jaar niet plaatsvinden. Met Tarteletto-Isorex (met sprinter Timothy Dupont als kopman) zou er een Belgische ploeg aan de start van de Marokkaanse wielerronde verschijnen.

Voor de laatste editie van de Ronde van Marokko moeten we al terug naar 2019, aangezien de wedstrijd de voorbije jaren wegens de coronacrisis ook al niet kon doorgaan. Met Reinardt Janse van Rensburg, Tomasz Marczyński en Stefan Schumacher staan er enkele bekende namen op de erelijst.