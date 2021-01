Tien WorldTour-teams in Almeria, Sam Bennett schittert in commercial voor deelfietsen

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over de acteercarrière van Sam Bennett en de ploegen die de Clásica de Almería betwisten.

Liefst tien WorldTour-ploegen zullen op 14 februari aan het vertrek staan van de Clásica de Almería. Onder meer Intermarché-Wanty-Gobert en Deceuninck-Quick Step zullen hun opwachting maken in de Spaanse 1.Pro-koers die vorig jaar werd gewonnen door Pascal Ackermann. Bingoal-Wallonie Bruxelles en Sport Vlaanderen-Baloise zetten het aantal Belgische teams op vier. Er zullen geen Nederlandse ploegen deelnemen aan de eendagskoers.

WorldTour

Ag2r Citroën

Astana-Premier Tech

BORA-hansgrohe

Cofidis

Deceuninck-Quick Step

Intermarché-Wanty-Gobert

Movistar

BikeExchange

Qhubeka-Assos

Trek-Segafredo

ProTeams

Bardiani-CSF-Faizanè

Bingoal-Wallonie Bruxelles

Burgos-BH

Caja Rural-Seguros RGA

Eolo-Kometa

Kern Pharma

Euskaltel-Euskadi

Gazprom-RusVelo

Sport Vlaanderen-Baloise

Total-Direct Energie

Sam Bennett

In de Ierse hoofdstad Dublin wordt flink ingezet op deelfietsen. Om het project ‘Dublinbikes’ een duwtje in de rug te geven werd Sam Bennett gevraagd om samen met de Ierse acteur Joseph Mcgucken in een commercial te spelen. Het resultaat? Oordeel vooral zelf…

Bleeding cyclists! 🚴

Had to give that Sam Bennett fella a piece of my mind. Thinks he's great because he won a green jersey at Tour de France. 🥱

Do it on a #NOWTVdublinbikes and I'd be impressed! @Sammmy_Be @NOWTVIreland @GerTGWTC pic.twitter.com/XjPs4VOHYw

— joseph mcgucken (@JosephMcgucken) January 19, 2021