Tien redenen voor een bezoek aan Bike MOTION vrijdag 21 februari 2020 om 13:25

Bike MOTION Benelux komt er weer aan en laat de fietsharten sneller kloppen. Van 28 februari tot en met 1 maart 2020 vindt de sportieve fietser en liefhebber in Jaarbeurs Utrecht alles wat hij of zij nodig heeft voor het komende fietsseizoen. Als de voorjaarsklassiekers starten verandert de Jaarbeurs in een fietswalhalla met de nieuwste racefietsen, gravelbikes en mountainbikes, testparcoursen, accessoires, kleding, sportvoeding, aanbieders van fietsvakanties en alles om de eigen fietsprestaties te verbeteren.

1. Mooie merken onder één dak

De nieuwste racefietsen en mountainbikes van toonaangevende merken zoals Merida, Canyon, Scott, Simplon, Gios, Rose, Lapierre, Kona, American Eagle, Van Nicholas, Titici, Open Cycle, Sensa. Ook de onderdelen en accessoires van Wahoo, Shimano, Magura, Tacx, Schwalbe, Garmin, Abus, KMC, BBB, Lightweight, Hope en vele anderen zijn present. Een nieuwe outfit scoren kan bijvoorbeeld bij Agu, Bioracer Speedwear, Balans Bikewear , Oakley, Sidi of FUTURUM Quality Gear.

2. Start het fietsseizoen, kom op de fiets

Als het koersgeweld losbarst in Vlaanderen nodigt Bike MOTION de sportieve fietser uit om van het beursbezoek meteen dé openingsrit van het jaar te maken en op de fiets naar Utrecht te komen. Er is een bewaakte fietsenstalling voor het veilig stallen van de racefietsen en mountainbikes, inclusief kleedgelegenheid.

3. Racefietsen testen

Om erachter te komen of die mooie racefiets écht bij je past is een testrit handig. Tijdens Bike MOTION Benelux 2020 is er een complete hal ingericht als testparcours. Er staan diverse merken racefietsen klaar om te ervaren hoe stijf een frame is. Hoe voelt het om vingervlug te schakelen met een elektrische of mechanische schakelsysteem of hoe het is om vol in de ankers te gaan met schijfremmen.

4. (e-)Mountainbikes en gravelbikes testen

Bij een mountainbike of gravelbike wil je ook weten hoe hij reageert op onverhard terrein. Op Bike MOTION is er een uitdagend mountainbike indoor testparcours, e-powered by Bosch, inclusief rockgardens, korte klimmetjes en zand- en grindstroken. Dit jaar is er een speciaal gedeelte aangelegd voor gravelbikes zodat liefhebbers het rijgedrag van deze nieuwe populaire fietsen kunnen ervaren.

5. Ambachtsplein

Het bouwen van een fiets is een waar ambacht en op Bike MOTION is het van dichtbij te zien. Op de werkplaats zijn diverse vaklieden aan het werk en vertellen ze over hun kunsten. Denk aan dipping, teksten airbrushen en chroomlakken, het vlechten van wielen en het repareren van carbonframes. Volg demonstraties of krijg advies over onderhoud van een voorvork, het kitten van tubes op wielen en het rollen van een stuurlint.

6. Toertochtenplein

Niets is leuker dan samen op de fiets stappen voor een mooie rit! Op het toertochtenplein in Hal 10 zijn diverse toertochtorganisaties vanuit binnen- en buitenland vertegenwoordigd. Zo weet de liefhebber waar te beginnen als hij of zij wil meedoen aan een toertocht.

7. Shimano Werkplaats

Shimano heeft een volledige werkplaats gebouwd in Hal 8. Bij de experts van het Shimano Service Center kunnen bezoekers drie dagen lang alle technische vragen stellen voor de start van het nieuwe seizoen. Verder komt Shimano naar Bike MOTION met de nieuwe GRX-gravelonderdelen en Dura-Ace groep waar Tom Dumoulin en Wout van Aert overwinningen mee behalen.

8. Koffie, bier & koers

Dit jaar is het Bike MOTION Cafe vernieuwd en wordt er een ‘limited edition’ biertje geschonken, het Bike MOTION KUITENBIJTER dubbel bier van Oudaen. Hier kijken bezoekers onder het genot van een KUITENBIJTER naar de voorjaarsklassiekers. Beide koersen worden door Eurosport live uitgezonden. Ook het WK Baan in Berlijn en etappes uit de UAE zijn live te volgen. Echte kenners testen dagelijks hun kennis bij de Bike MOTION WielerFlits Quiz. De beste fietskoffies zijn te vinden bij Il Magistrale en Lola Bikes & Coffee.

9. Theaterprogramma

In het theater in Hal 11 van Jaarbeurs Utrecht is er drie dagen een gevarieerd programma met lezingen. Onderwerpen zoals Psychologie van het wielrennen, Sportvoeding en prestatie, Trainen op vermogen en Fietsen zonder ongemakken, passeren de revue.

10. De grootste fietsmarkt, 1 ticket 3 beurzen

Bike MOTION Benelux, E-bike Xperience en Fiets en Wandelbeurs staan voor de derde keer naast elkaar op 28 februari tot en met 1 maart 2020. Met één toegangsbewijs kan de bezoeker vanuit één centraal punt alles vinden op het gebied van sportief fietsen, e-bikes, wandelen en reisbestemmingen. De nieuwste producten, innovaties en presentaties van een breed merkaanbod, voor alle soorten fietsliefhebbers en wandelaar.

Verantwoording:

Bike MOTION is mediapartner van WielerFlits en ondersteunt op deze manier ons platform.