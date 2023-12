dinsdag 5 december 2023 om 16:04

Tien profteams staan volgend jaar aan de start van nieuwe wielerkoers in New York

Volgend jaar zal er een nieuwe wielerwedstrijd van UCI-niveau plaatsvinden op Amerikaanse bodem. New York, de grootste stad van de Verenigde Staten, is op 19 mei het decor van de eerste editie van de Grand Premio New York. Dat meldt GCN.

De Gran Premio New York staat als een UCI 1.2-wedstrijd op de wielerkalender en zal in totaal maar liefst 25 teams verwelkomen. De organisatie achter het evenement kan in mei uitpakken met de aanwezigheid van tien profploegen. Het is nog even wachten op het definitieve deelnemersveld, maar zeker is wel dat de Italiaanse teams Green Project-Bardiani CSF-Faizanè en Team Corratec-Selle Italia zullen deelnemen.

“Daarnaast zullen we de komende weken nog de nodige continentale ploegen van over de hele wereld aankondigen”, licht wedstrijdleider Uli Fluhme een tipje van de sluier op. “Dit zat er al lange tijd aan te komen. We begonnen in 2011 al met een Granfondo-versie (GFNY, red.). Het zou zonde zijn mochten we op ons afgesloten circuit geen profwedstrijd organiseren.”

Zo gezegd, zo gedaan en dus staat in 2024 de eerste editie van de Grand Premio New York op het programma. Fluhme keek in het verleden – in 2013 – met de UCI al naar de mogelijkheid om een WorldTour-wedstrijd te organiseren in New York, maar dit idee kwam uiteindelijk nooit van de grond. Goed tien jaar later zal er dan eindelijk een UCI-wedstrijd plaatsvinden in New York, zij het op een wat lager niveau.

Bijzondere startlocatie

Over het parcours van de inaugurele editie van Gran Premio New York is nog weinig bekend. Wat we al wel weten, is dat de renners zich voor de start zullen verzamelen op de George Washington Bridge, ook bekend als de GW Bridge. Dit is een tolbrug over de bekende rivier de Hudson. De brug – gebouwd in 1931 – is vernoemd naar George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten.