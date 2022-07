‘Tien op tien’ voor Mollema in Clásica San Sebastián: “Had meteen een goed gevoel”

Bauke Mollema deed ook in zijn tiende Clásica San Sebastián mee om de knikkers. De ervaren klimmer van Trek-Segafredo eindigde zaterdag als vierde in de Spaanse eendagskoers, op iets meer dan drie minuten van de ongenaakbare Remco Evenepoel, en behaalde zo voor de tiende keer in tien deelnames een top 10-klasering.

Mollema mag zich inmiddels wel mister Clásica San Sebastián noemen, gezien zijn eerdere uitslagen in de Baskische wedstrijd. Het begon allemaal in 2012 met een vijfde plaats en sindsdien werd de inmiddels 35-jarige renner negende, tweede, zesde, eerste, derde, tweede, vijfde en tiende. Dit jaar was Mollema opnieuw op de afspraak met een vierde stek, al had hij stiekem toch gehoopt op een nieuwe podiumplaats.

“Ik wist voor de start al dat ik een goede prestatie kon neerzetten. Ik kwam met een goede conditie uit de Tour de France en had vandaag (zaterdag, red.) meteen het goede gevoel te pakken. De wedstrijd is, in vergelijking met vroeger, wel veranderd. In eerdere edities was de laatste klim altijd het sleutelmoment, maar nu ontplofte de koers al op 45 kilometer van de streep”, blikt Mollema op de website van Trek-Segafredo terug op zijn koers.

Remco Evenepoel besloot op de steile Erlaitz (3,8 aan 10,6%) de knuppel al in het hoenderhok te gooien. Mollema: “Door de aanval van Remco werd het een ontzettend zware finale. Ik probeerde mijn krachten goed te verdelen en ik denk wel dat het de juiste tactiek was. Helaas reed er in de afdaling van de Erlaitz een tv-motor te dicht voor ons, waardoor Pavel Sivakov en Carlos Rodríguez konden aanvallen. Simon Yates, Tiesj Benoot en ikzelf waren niet in staat om onmiddellijk aan te sluiten.”

Korte rustperiode, gevolgd door Deutschland Tour

“Toen we eenmaal waren aangewezen op achtervolgen, voelden we de vermoeidheid in onze benen.” Op de slotklim, de Murgil-Tontorra, moest Mollema zijn vluchtmakker Benoot zijn laten gaan. De Nederlander wist zich echter nog wel terug te knokken naar het wiel van de moegestreden Rodríguez, en bleef de Spanjaard aan de streep voor in de sprint om de vierde plaats. “Ik heb geen spijt van mijn koers, ik heb alles gegeven”, concludeert Mollema.

De Nederlander zal nu een korte rustperiode inlassen, om vervolgens toe te werken naar zijn latere doelen in het najaar. “Ik zal de komende twee weken rusten en dan eind augustus weer een rugnummer opspelden voor de Deutschland Tour.” Mollema zal verder ook nog de Italiaanse najaarsklassiekers betwisten, maar hoopt ook op een selectie voor het WK wielrennen in het Australische Wollongong. Mollema mikt op de wegrit, maar wil tevens naar het WK tijdrijden.