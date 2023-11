zondag 19 november 2023 om 13:02

Tibor Del Grosso soleert bij rentree meteen naar zege in Wereldbeker Troyes voor beloften

Tibor Del Grosso heeft de Wereldbeker Troyes voor U23-renners op zijn naam geschreven. De Nederlandse kampioen veldrijden bij de beloften soleerde in Frankrijk naar de overwinning, en dat bij zijn (internationale) seizoensdebuut.

Del Grosso kwam dit veldritseizoen nog niet in actie, maar demonstreerde zondag meteen zijn goede benen in Troyes. De 20-jarige Nederlander, die inmiddels uitkomt voor de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck, reed op een bepaald moment weg bij zijn concurrenten.

Del Grosso soleerde vervolgens op knappe wijze naar de zege in Troyes. De beloftevolle renner, die ook als wegwielrenner flink aan de weg timmert, werd op het podium vergezeld door de Franse thuisfavoriet Rémi Lelandais en Jente Michels, de huidige Europese U23-kampioen in het veld.

Met Ward Huybs (4e) en Emiel Verstrynge (5e) eindigden er nog twee Belgen bij de eerste vijf. De tweede Nederlander in de daguitslag is David Haverdings op een zesde plaats.

Junioren

Bij de junioren was er succes voor Italië en Groot-Brittannië. In de wedstrijd voor junioren mannen kwam de Italiaan Stefano Viezzi als eerste over de streep. De Amerikaan David Thompson werd tweede, thuisfavoriet Aubin Sparfel derde. De Nederlander Keije Solen viel met een vierde plaats net naast het podium. Arthur Van Den Boer was de eerste Belg op de zesde plek.

De wedstrijd voor junioren vrouwen bleek dan weer een kolfje naar de hand van Cat Ferguson. De 17-jarige Britse rekende in Troyes af met de Slowaakse Viktória Chladoňová en de Française Célia Gery.