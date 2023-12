zondag 17 december 2023 om 10:39

Tibor Del Grosso moet passen voor Wereldbeker in Namen

Tibor Del Grosso zal niet deelnemen aan de Wereldbeker in Namen vanwege een blessure. Op zijn Instagram maakte hij zojuist bekend dat hij aan de kant staat vanwege een ontsteking. De 20-jarige Nederlander was tot nu toe bezig aan een vlammend Wereldbekerseizoen in de beloften-categorie.

Het ging Tibor Del Grosso dit Wereldbekerseizoen voor de wind. Zowel in Dublin als in Troyes wist hij de volle buit mee naar huis te nemen, waardoor hij zich stevig op de eerste plek van het klassement wist te nestelen. Zijn afwezigheid is dan ook een klap voor zijn klassement, aangezien concurrenten Rémi Lelandais en Emiel Verstrynge wel aanwezig zijn.

De precieze aard van de blessure is nog onduidelijk. Del Grosso geeft wel aan dat het om en ontsteking gaat. De beloften gaan in Namen om 12.00 uur van start.