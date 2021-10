Tibor del Grosso kroont zich tot Nederlands kampioen bij de junioren

Tibor del Grosso is Nederlands kampioen bij de junioren geworden. De Nederlander bleek op een parcours op en rond de VAM-berg sneller te zijn dan Lucas Janssen, Menno Huising en Elmar Abma, met wie hij in de finale was weggereden.

De beslissende vlucht kwam dankzij Abma tot stand. Met nog iets minder dan vier ronden te gaan trok de eerstejaars junior ten aanval. Na een aantal kilometers volgden Janssen en Huising, uiteindelijk kwam ook Del Grosso er nog bij. Hij bleek op de VAM-berg uiteindelijk oppermachtig te zijn.

Del Grosso is op de UCI-ranglijst de beste Nederlandse junior. Met een nationale titel op de tijdrit en nu ook op de weg bewijst hij dat nu ook. Aankomend jaar maakt hij de overstap naar Metec-Solarwatt. Nummer twee Janssen heeft ook bij een continentalteam getekend; deze week werd bekend dat hij naar BEAT gaat.