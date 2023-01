Tibor del Grosso demonstreert WK-vorm met zege in Wereldbeker Besançon

Tibor del Grosso is helemaal klaar voor het WK veldrijden in Hoogerheide. De 19-jarige Nederlander won vandaag namelijk de afsluitende U23-wereldbekermanche in het Franse Besançon.

Del Grosso vocht in het oosten van Frankrijk een verbeten duel uit met de Belgen Witse Meeussen en Emiel Verstrynge. Met name Meeussen verkocht zijn huid duur, maar Del Grosso kwam uiteindelijk toch als overwinnaar uit de strijd. De regerende Nederlandse beloftenkampioen boekte zo, in extremis, zijn eerste wereldbekerzege van het seizoen.

Maar nog belangrijker: Del Grosso liet in Besançon zien in topvorm te verkeren voor het aankomende WK voor beloften in Hoogerheide. De jonge Nederlander zal als thuisfavoriet kunnen rekenen op veel steun, en moet in deze vorm in staat zijn om mee te doen voor de wereldtitel.

In de top-10 van de Wereldbeker van Besançon komen we verder nog Joran Wyseure (de regerende U23-wereldkampioen), Dario Lillo, Danny van Lierop, Davide Toneatti, Joseph Blackmore, Andrew Strohmeyer en Lucas Janssen tegen. Thibau Nys, misschien wel de topfavoriet voor de wereldtitel, besloot te passen voor de cross in Besançon.

Wereldbeker veldrijden 2022-2023

Uitslag Wereldbeker Besançon, beloften-mannen

Tibor del Grosso – in 48m56s

Witse Meeussen – op 1s

Emiel Verstrynge – op 11s

4. Joran Wyseure – op 16s

5. Dario Lillo – op 24s

6. Danny van Lierop – op 37s

7. Davide Toneatti – op 45s

8. Joseph Blackmore – 48s

9. Andrew Strohmeyer – op 1m03s

10. Lucas Janssen – op 1m08s