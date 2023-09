maandag 18 september 2023 om 09:06

Thymen Arensman zit weer op de fiets na zijn zware valpartij in de Vuelta a España

Drie weken geleden na zijn zware valpartij in de Vuelta a España heeft Thymen Arensman zijn eerste fietstochtje alweer gemaakt. Cameron Wurf, zijn ploeggenoot bij INEOS Grenadiers, plaatste een foto op Instagram van Arensman in zijn trainingstenue – klaar voor een ritje.

De 23-jarige Arensman ging in de finale van de zevende etappe van de Vuelta a Españá hard onderuit en moest met een ambulance worden afgevoerd. De coureur liep geen breuken of andere ernstige blessures op, maar het had een stuk ernstiger af kunnen lopen. “Waarschijnlijk heeft mijn helm mijn leven gered”, schreef hijzelf eerder al op sociale media. “Ik kan mij niets meer herinneren van wat er gebeurd is. Ik ben wakker geworden in het ziekenhuis en moet een paar uur buiten westen geweest zijn.”

Enkele dagen na zijn val in Spanje gaf Arensman nog aan dat het een tijdje zou duren voordat hij de training weer zou hervatten. “Ik begin me langzaam weer wat beter te voelen, maar ik zal voorlopig nog niet op de fiets zitten. De ploeg houdt mijn herstel goed in de gaten. Ik focus me vooral op een volledig herstel. Ik neem daar ook de tijd voor”, klonk het toen.