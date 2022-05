Thymen Arensman zakt in klassement: “Een van de zwaarste dagen ooit”

Thymen Arensman zakte vanmiddag van de elfde plaats naar de vijftiende plaats in het algemeen klassement. De Nederlander zat verkeerd toen BORA-hansgrohe de koers openbrak op de Superga. “Ik maakte een foutje door te gaan plassen voordat BORA aanviel.”

Daarna kon Arensman niet meer terugkeren, waarna hij besloot om de knop om te zetten, zegt hij tegen Eurosport. “Dit was een van de zwaarste dagen ooit, het was ook zo warm. Ik was helemaal oververhit. In de achtervolging heb ik een enorm jasje uitgedaan en toen op de laatste beklimming van de Superga heb ik besloten de rest van de Giro aan te gaan vallen.”

“Ik heb deze Giro geprobeerd om voor een klassement te gaan, maar heb geleerd dat ik sterker moet worden, zodat ik in de toekomst kan terugkomen om een goed klassement te rijden”, aldus de DSM-renner. “Op naar morgen.”