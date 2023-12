dinsdag 26 december 2023 om 17:21

Thymen Arensman viert tweede kerstdag met zege in veldrit

Terwijl zijn INEOS Grenadiers-ploeggenoot Tom Pidcock het podium haalde van de Wereldbeker Gavere, kwam ook Thymen Arensman op tweede kerstdag in actie op de crossfiets. De Nederlander won, op iets bescheidener niveau, de cross van Norg. Vorig jaar was Arensman ook al de beste in deze nationale veldrit.

Arensman heeft de nodige ervaring in het veld: in 2018 won hij nog de Koppenbergcross bij de beloften. Ook deze winter kwam hij al in actie. Afgelopen zondag dook hij in Reusel het veld in, met een tweede plaats als resultaat. Hij moest toen nog de Belg Thomas Verheyen voorlaten. In Norg, in de provincie Drenthe, eiste Arensman dus wel de zege op.

It was a top ride from @tompidcock to take a hard-fought third place in Gavere at the #CXWorldCup 👏

It was also great to see @ThymenArensman win his Boxing Day hit out at Kerstcross 🥇 pic.twitter.com/XbdmkYCy6j

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) December 26, 2023