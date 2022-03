Thymen Arensman vierde in klassement Tirreno-Adriatico: “Heel blij mee”

Thymen Arensman mag zich na de vierde etappe van Tirreno-Adriatico de nummer vier van het algemeen klassement noemen. De 22-jarige Nederlander van Team DSM hield in de lastige rit naar Bellante stand in de favorietengroep, al verloor hij wel zeventien seconden op ritwinnaar Tadej Pogačar. “Op de slotklim was het alles of niets, maar ik ben heel blij met mijn prestatie”, zegt Arensman.

“Het was een zware rit, maar wel een goede dag voor ons”, blikt Arensman, die vanwege zijn ijzersterke openingstijdrit hoog staat in het klassement, terug. “We hadden het plan om enkele renners in de aanval te sturen, omdat we wisten dat de start erg lastig was. Chris Hamilton zat gelukkig mee en hij kon voor de ritzege gaan als de vlucht vooruit zou blijven, maar die groep werd uiteindelijk toch gegrepen. Daarachter werkten we goed samen. De jongens hebben Romain Bardet en mij goed gepositioneerd, waardoor we goed van voren zaten toen de koers dreigde te exploderen op de eerste klim.”

Uiteindelijk bleef alles samen tot de laatste keer Bellante (3,8 km aan 7%), waar Tadej Pogačar met een indrukwekkende sprint een dubbelslag sloeg. “Het was alles of niets, maar ben heel blij met mijn prestatie. Ik wist dat deze klim waarschijnlijk te kort voor mij zou zijn. Ik houd vooral van de langere inspanningen. Deze was iets te punchy voor mij. Sommige gasten zijn explosiever, maar dat is niet iets om mij zorgen over te maken. Ik ben vooral benieuwd wat de komende etappes gaan brengen.”

In het klassement staan alleen Pogačar, Remco Evenepoel en Filippo Ganna nog voor Arensman. Zijn achterstand op de Sloveense leider is 36 seconden.