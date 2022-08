Thymen Arensman teleurgesteld na twaalfde plaats: “Jammer dat we Degenkolb verloren”

De Vuelta-start van Team DSM verliep niet helemaal zoals gehoopt. Kopman Thymen Arensman blikt bij Eurosport met gemengde gevoelens terug op de eerste etappe door de stad waar hij gestudeerd heeft.

“Het is jammer dat we John Degenkolb na twee kilometer al verloren”, steekt Arensman van wal. “Daardoor moest ik eerder op kop, wat niet helemaal de bedoeling was. Het resultaat is teleurstellend, maar we hebben allemaal 110 procent gegeven om er alsnog het beste uit te halen”, aldus de jonge Nederlander.

Voor Arensman voerde de etappe van vandaag over bekende wegen; in Utrecht heeft hij jarenlang gestudeerd. “Het was mooi om hier te rijden. Ik hoorde het publiek mijn naam roepen, dat maakt deze etappe extra bijzonder.”