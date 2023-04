Tao Geoghegan Hart over geloste Thymen Arensman: “Je moet hem tijd geven”

Na de eerste etappe van de Tour of the Alps kijkt Thymen Arensman in het algemeen klassement aan tegen een achterstand van bijna acht minuten. De 23-jarige Nederlander van INEOS Grenadiers kwam op de voorlaatste klim in de problemen en loste daar uit de favorietengroep. Volgens ritwinnaar Tao Geoghegan Hart is dat niet gek: “Er werd op hoog niveau gekoerst.”

Onder het stevige tempo van ploeggenoot Laurens De Plus zakte Arensman plots weg uit de elitegroep, ongeveer drie kilometer onder de top van de Kerschbaumer Sattel (5,2 km aan 10,1%). Vooraf werd hij gezien als een van de kopmannen van INEOS, maar door die mogelijke rol kan na de eerste bergrit naar Alpbach een streep.

Arensman, die net terug is van een hoogtestage in de Sierra Nevada en daags voor de Tour of the Alps aangaf dat hij altijd wat moeite heeft op hoogte, stond na afloop van de finish de pers niet te woord.

‘Niet makkelijk om je aan te passen aan een nieuw team’

Volgens Hart, ritwinnaar en eerste leider in de Tour of the Alps, was er geen directe aanleiding voor het lossen van de Nederlander. “Hij zat er nog heel lang bij op die klim”, vertelde de Britse klimmer op de persconferentie. “En als je met meer renners gaat praten uit de favorietengroep, dan zullen zij ook zeggen dat er op heel hoog niveau gekoerst werd.”

“We kennen allemaal het niveau van Thymen, dat heeft hij hier vorig jaar nog laten zien in deze wedstrijd. Maar hij rijdt ook voor een nieuwe ploeg. Je moet niet vergeten dat het niet makkelijk is om je aan te passen aan een nieuw team en een andere omgeving. Je moet hem die tijd geven, want hij is nog heel jong. Hij is nog maar 2,5 jaar prof en hij heeft al een groot palmares voor iemand van zijn leeftijd. Maar als ploeg hebben we een goede spirit laten zien”, aldus Hart.