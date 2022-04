Thymen Arensman na ‘mindere dag’ in Tour of the Alps: “Prima uitgangspositie voor slotrit”

Interview

De ritwinst waar Team DSM voor gekomen was, is er na dag vier in de Tour of the Alps nog steeds niet. Maar het duo Bardet-Arensman deed in de etappe naar Kals am Grossglockner wel een prima zaak. Bardet nadert in het klassement tot op twee seconden van leider Bilbao. “En morgen hebben we twee kaarten om mee te spelen”, is Arensman gemotiveerd.

“We hadden het plan om met de ploeg volle bak te rijden en een kleine selectie te maken, om het zo hard mogelijk te maken voor Romain Bardet”, vertelde Thymen Arensman achteraf. “We hadden echt een goed gevoel om voor de ritzege te gaan. Maar na die drie eerst steile kilometers op deze toch wel aparte klim, werd het vooral tactisch.”

Finaal trok Miguel Angel Lopez het laken naar zich toe. “De verdiende winnaar”, vond Arensman. “Ik zag zijn aanval en die was bijzonder explosief. Er werd daarna nochtans vol achter hem gereden, maar hij blijft gewoon weg. Superman heeft zeker de goede vorm te pakken richting de Ronde van Italië.”

Jongerentrui inruilen

Wat dat betreft, mag Arensman zelf ook niet klagen, al had hij het na afloop over mindere benen. “Ik had naar mijn gevoel echt een slechte dag. Daardoor kon ik Romain in de slotfase ook niet meer bijstaan. Maar het is niet abnormaal dat je in de eerste week na een hoogtestage af en toe een minder moment kent. Ik ben nog jong, en kan dus nog wisselvallig zijn. Maar als dit mijn slechte dag was, dan valt het al bij al nog mee.”

Met zijn derde plek pakte Bardet belangrijke bonificatieseconden en dat is Arensman niet ontgaan. “Ik denk dat onze uitgangspositie voor morgen ideaal is. Romain telt nu nog amper twee seconden achterstand en ook ik sta er nog goed voor. Dat betekent dat we twee kaarten hebben om mee te spelen, terwijl Bahrain onderweg moét controleren.”

“Die ritzege blijft immers een doel”, herhaalt Arensman wat hij ons begin deze week vertelde. “Alleen, als Romain morgen de etappe pakt, wordt hij automatisch ook eindwinnaar. Dat zou schitterend zijn.” De Nederlander behield in Kals am Grossglockner zijn witte jongerentrui. “Het is een leuke bijkomstigheid, maar ik wil die met plezier inruilen voor een ritzege voor het team”, besluit hij.