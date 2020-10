Thymen Arensman na derde plaats: “Ik mag trots zijn op mijn prestatie”

Thymen Arensman liet zich vandaag opmerken in de Vuelta a España. De beloftevolle klimmer van Team Sunweb eindigde als derde in de vijfde etappe naar Sabiñanigo, achter ritwinnaar Tim Wellens en Guillaume Martin. “Ik mag denk ik wel trots zijn op mijn prestatie”, zo vertelde Arensman na afloop.

De 20-jarige Nederlander had in de laatste steile kilometer nog uitzicht op de ritzege, maar bleek niet sterk genoeg om Wellens en Martin te volgen. “Het was vanaf de start echt een hele zware etappe. De ploeg reed echter geweldig en we zaten met drie renners in de eerste kopgroep. Toen deze vlucht werd ingerekend, zaten we klaar om mee te gaan met een volgende vlucht.”

“Ik zat er uiteindelijk bij met Rob (Robert Power, red.) en Mark (Donovan, red.) en in de finale viel ik aan met Wellens. We wisten een mooie voorsprong uit te bouwen en we werkten goed samen. Op de volgende klim kwam Guillaume Martin aansluiten. Wellens en Martin reden echt vol door op de beklimmingen, maar ik was in staat om aan te haken.”

“Ik voelde me vandaag echt geweldig, maar ik wist dat ik niet over de beste sprint beschik. Ik besloot dus om aan te vallen, maar die andere jongens keken alleen niet naar elkaar. Ik finish dus mooi als derde en ik mag denk ik wel trots zijn op mijn prestatie. Ik ben ook trots op de ploeg en hoe we hebben gereden.”