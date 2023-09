maandag 25 september 2023 om 17:37

Thymen Arensman keert sneller terug in koers dan verwacht

Thymen Arensman komt dit seizoen nog in actie. De Nederlander van INEOS Grenadiers herstelt veel sneller dan verwacht van een zware valpartij in de Vuelta a España en is inmiddels weer aan het trainen in Andorra.

Welke koersen Arensman gaat rijden, is nog niet bekend. Vermoedelijk gaat het om een aantal Italiaanse najaarskoersen. De Nederlander staat namelijk op de voorlopige startlijst van de Giro dell’Emilia, die aankomende zaterdag plaatsvindt.

Een definitieve keuze is er nog niet gemaakt. In een reactie vertelt Arensman kort: “Als het team mij opstelt, dan ga ik inderdaad ook weer koersen om het seizoen toch nog positief af te sluiten. Het is nog een beetje aankijken in de trainingen en dan beslist het team.”

De 23-jarige Nederlander brak bij de valpartij iets meer dan drie weken geleden zijn sleutelbeen en had letsel aan zijn gezicht, maar kon een week later alweer het trainen oppakken. Alleen aan zijn tanden heeft hij soms nog last, laat hij weten.