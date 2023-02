Thymen Arensman grijpt naast ritzege in Valencia: “Zat helemaal stuk”

Thymen Arensman heeft zondag net naast de ritzege gegrepen in de Ronde van Valencia. De Nederlander demarreerde in de slotkilometers en kreeg Rui Costa met zich mee. Tegen de Portugees moest Arensman het uiteindelijk afleggen. “Ik zat helemaal stuk.”

“Ik was allang blij dat ik nog naast hem kon komen in de spurt. De aanzet om te winnen had ik niet meer. Tegen Rui Costa is dat denk ik ook geen schande.”

Dat Arensman zondag zelf nog de kans kreeg om een ritzege te boeken, verbaasde hem zelf ook. De Nederlander hield namelijk het tempo hoog in de kopgroep voor kopman Tao Geoghegan Hart. “Ik heb me volledig voor hem weggecijferd, omdat hij super sterk is. Samen overleefden we de klim. Ik moest zorgen dat de snelheid hoog bleef zodat de tweede groep achter ons zou blijven. Dat was alles wat ik kon doen.”

Hart kwam uiteindelijk in de grote groep over de streep en behield zijn podiumplaats.