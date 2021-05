Thymen Arensman grijpt jongerentrui in Romandië: “Heel erg blij met dit resultaat”

Thymen Arensman kwam zaterdag als tiende over de meet in de koninginnenrit van de Ronde van Romandië. Daarmee bleef hij onder meer renners als Wilco Kelderman, Sepp Kuss en Steven Kruijswijk voor. Bovendien nam de 21-jarige renner de jongerentrui over van Marc Hirschi: “Ik ben heel erg blij met dit resultaat en de witte trui. Echt een mooie prestatie.”

“Het was een epische dag”, blikt de DSM-renner terug. “Het was heel koud in de afdalingen. Die maakten de wedstrijd erg zwaar. Het team heeft geweldig werk geleverd, vooral Chad, Felix en Marco. Ze hebben Ilan en ik goed van voren gehouden.”

“Zelf had ik goede benen. Op de slotklim ben ik er gewoon voor gegaan. Ik kon het tempo van INEOS Grenadiers lang volgen, maar toen zij versnelden ben ik mijn eigen tempo gaan rijden. Het leverde me uiteindelijk een plaats bij de beste tien op.”

“Morgen ga ik er alles aan doen om die trui te verdedigen”, eindigt de Pelikaan uit Deil. “Al met al was het een heel goede dag. De ploeg was geweldig en ik ben trots op ze.”