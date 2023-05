Thymen Arensman geeft vervolg aan straffe statistiek Nederlanders in grote rondes

Sinds 2008 heeft elk jaar tenminste een Nederlander de top-10 gehaald in het eindklassement van een grote ronde. Die statistiek heeft Thymen Arensman afgelopen weekend met een jaar verlengd. Hij eindigde als zesde in de Giro d’Italia 2023.

Statistiekenpagina Stats on Cycling zette alle Nederlanders op een rij die sinds 2000 in de top-10 van de Giro, de Tour of de Vuelta zijn geëindigd. In de eerste acht jaar bleef het bij een tiende plaats van Michael Boogerd (in 2001), maar sinds 2008 is het elk jaar raak met Nederlandse klassementsrenners.

Steven Kruijswijk is verantwoordelijk voor zeven top-10-noteringen in de drie grote rondes. Zijn hoogtepunt was de derde plaats in de Tour van 2019. Bauke Mollema en Wilco Kelderman stonden zes keer bij de beste tien; allebei stonden ze een keer op het eindpodium, al was dat bij Mollema pas na het schrappen van de toenmalige Vuelta-winnaar Juan José Cobo in 2011.

In 2017 (vijf) en 2018 (zes) werden de meeste top-10-uitslagen genoteerd door Nederlanders. Daar springt de Giro-zege van Tom Dumoulin natuurlijk uit. De laatste twee jaar bleef het aantal top-10-plaatsen beperkt tot één: Wilco Kelderman werd vijfde in de Tour 2021 en Thymen Arensman werd zesde in de Vuelta 2022. Dit jaar voegde Arensman daar dus een zesde plek in de Giro 2023 aan toe.

📊Every season since 2008, at least 1 🇳🇱Dutch rider finished top-10 in the GC of a Grand Tour (🇮🇹/🇫🇷/🇪🇸): 7 | 🇳🇱Kruijswijk (🇫🇷'19🥉)

6 | 🇳🇱Mollema (🇪🇸'11🥉),🇳🇱Kelderman (🇮🇹'20🥉)

5 | 🇳🇱Dumoulin (🇮🇹. 17🥇/🇮🇹. 18🥈/🇫🇷'18🥈)

4 | 🇳🇱Gesink

2 | 🇳🇱Poels,🇳🇱ten Dam,🇳🇱Arensman

1 | 🇳🇱Oomen pic.twitter.com/O3yCBTz0eO — Cycling Statistics 📊 (@StatsOnCycling) May 30, 2023