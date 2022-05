Thymen Arensman (10e) niet echt tevreden met tijdrit: “In de eerste dagen vaak wat moeite”

Thymen Arensman was een van de vier Nederlanders in de top-10 van de eerste tijdrit in de Ronde van Italië. Na Mathieu van der Poel (tweede), Tom Dumoulin (derde) en Wilco Kelderman (zevende), eindigde de jongeling van Team DSM op een tiende plaats. Kort na zijn rit tegen de klok was hij niettemin niet zo tevreden over zijn prestatie.

“Ik ben erg fris”, reageerde Arensman, toen hem door Eurosport/GCN gevraagd werd waarom hij niet tevreden was. “Meestal heb ik wat moeite in de eerste dagen van een grote ronde of van een meerdaagse überhaupt. Ik zie het aan mijn hartslag, die vijftien tot twintig slagen lager ligt dan normaal. Maar het is een drieweekse wedstrijd, het gaat gebeuren in de laatste week. Hopelijk kan ik Romain Bardet dan ondersteunen.”

“Net een veldrit”

“Het was behoorlijk technisch”, zei de 22-jarige renner over het parcours. “We spraken erover in de bus, het was net een veldrit. Ik heb wat ervaring in veldrijden, en het voelde net zo. Het was vol richting de bochten en er weer uit. Dat is niet echt mijn ding, maar ik heb mijn best gedaan, en hoop dat het ok is voor de komende dagen.”