Thuisfavoriete Reusser eindwinnares Ronde van Zwitserland, Fisher-Black wint slotrit

Marlen Reusser mag zich eindwinnares noemen van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen 2023. De renster van SD Worx wist voor eigen volk de eindzege veilig te stellen, al kreeg ze het in de slotetappe zeker niet cadeau. De slotrit, met finish in Ebnat-Kappel, werd gewonnen door Reussers ploeggenote Niamh Fisher-Black.

De vierde editie van Ronde van Zwitserland voor vrouwen viel vandaag in een beslissende plooi. In de slotrit van net iets meer dan honderd kilometer, met start en finish in Ebnat-Kappel, kregen de rensters hoogtemeters voor de wielen geschoven. Met één beklimming van eerste en drie beklimmingen van tweede categorie, kan er eventueel nog een omwenteling plaatsvinden in het algemeen klassement. De top van de laatste klim (3 km aan 6,1%) in Ebnat-Kappel lag op goed tien kilometer van de streep.

Kopgroep van tien

Tien rensters wisten na de start al vrij snel weg te rijden uit het peloton. Marta Bastianelli (UAE Team ADQ), Danielle de Francesco en Anastasiya Kolesava (Arkéa Pro Cycling Team), Tiffany Cromwell (Canyon//SRAM Racing), Julie Van de Velde (Fenix-Deceuninck), Valerie Demey (Liv Racing TeqFind), Tiril Jørgensen (Team Coop-Hitec Products), Eglantine Rayer (Team DSM), Eyeru Tesfoam Gebru (Team Grand Est-Komugi-La Fabrique) en Rosita Reijnhout (Jumbo-Visma) sloegen de handen ineen en wisten twee minuten uit te lopen.

Met deze voorsprong begonnen Reijnhout en co ook aan de (op papier) zwaarste beklimming van de dag: de vijf kilometer lange Hemberg. Op deze klim (gemiddeld 6,8%) werd het kaf van het koren gescheiden. In de kopgroep bleken Van de Velde en Rayer over de sterkste klimbenen te beschikken en de Belgische en Française kwamen dan ook met z’n tweeën – en met voorsprong – over de top van de Hemberg. In de groep der favorieten was het ook alle hens aan dek, zeker na een duo-versnelling van Katarzyna Niewiadoma en Tiffany Cromwell.

Niewiadoma zet SD Worx onder druk

De twee rensters van Canyon//SRAM Racing trokken vlak na de top van de Hemberg in de aanval en werden geschaduwd door Niamh Fisher-Black, die niet van plan was om over te nemen. De Nieuw-Zeelandse klimmer was vooral mee als ‘waakhond’ van SD Worx-kopvrouwen Marlen Reusser en Demi Vollering. Niewiadoma liet zich echter niet van de wijs brengen, keek niet achterom en reed in een mum van tijd – met Fisher-Black in het wiel – naar de overgebleven koplopers Van de Velde en Rayer.

Met nog veertig kilometer te gaan hadden we – met Niewiadoma, Fisher-Black, Van de Velde en Rayer – vier rensters in de spits van de koers. Op een dikke minuut volgde een eerste elitegroepje, met daarin onder meer leidster Reusser, Vollering, Amanda Spratt en Elisa Longo Borghini. Vollering besloot zich op een gegeven moment op kop te zetten van deze groep, in dienst van haar ploeggenote Reusser, in de wetenschap dat Niewiadoma voorop reed. De Poolse begon de dag als de nummer zes in het klassement, op 2:07 van de leidster, en was dus nog een gevaar voor de gele trui.

Sterke Reusser opent de jacht

Niewiadoma mocht zich met nog goed dertig kilometer te gaan zelfs even de virtuele leider noemen. In de achtervolgende groep werd er wel gereden, maar de echte overtuiging ontbrak toch. Reusser rook het gevaar en besloot dan maar in haar eentje op jacht te gaan naar de koploopsters. De Zwitserse kende het parcours op haar duimpje, ging als een speer naar beneden en sloeg zo een mooie bres. De Zwitserse locomotief was volledig onder stoom gekomen, reed alsmaar verder weg van haar concurrentes en kwam alsmaar dichter op (de overgebleven) koploopsters Niewiadoma en Fisher-Black.

Reusser wist haar achterstand in de voorlaatste ronde zo goed als te halveren, en hoefde zich bij het ingaan van de slotronde al geen zorgen meer te maken over haar leiderstrui. De thuisfavoriete was er echter nog op gebrand om het gat naar Niewiadoma en Fisher-Black te overbruggen, maar dit bleek een brug te ver. Reusser verloor op de slotklim toch weer iets van haar pluimen en moest opnieuw wat tijd prijsgeven op het kopduo. Met nog twee kilometer te gaan was het helemaal duidelijk: de winnaar zat vooraan.

Rit- en eindzege voor SD Worx

Niewiadoma leek op papier de grootste kanshebber, maar de Poolse had ook al ontzettend veel gegeven in de finale. Fisher-Black had daarentegen nog geen trap te veel gegeven en begon dus een veel frisser aan de sprint. Het bleek dan ook een ongelijke strijd. Niewiadoma probeerde nog wel de aanzet van de Nieuw-Zeelandse te pareren, maar moest toch duidelijk haar meerdere erkennen in de jonge renster van SD Worx. De 22-jarige Fisher-Black boekte zo de derde zege uit haar nog jonge profcarrière.

Een dikke halve minuut na de glorieuze binnenkomst van Fisher-Black kwam de eveneens juichende Reusser over de streep. De Zwitserse verzekerde zich namelijk van de eindoverwinning. Demi Vollering eindigt als tweede in de eindstand, Elisa Longo Borghini is derde.