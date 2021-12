Thuisfavoriet Sarawut Sirironnachai zegeviert in Tour of Thailand

Sarawut Sirironnachai heeft voor eigen volk de derde etappe van de Tour of Thailand gewonnen. De 29-jarige renner uit Thailand bleef in finishplaats Trang de Maleisiër Nur Amirul Fakhruddin Mazuki en Jambaljamts Sainbayar uit Mongolië voor. Sirironnachai is ook de nieuwe leider in de 2.1-rittenkoers.

Sirironnachai maakte in de finale deel uit van een eerste groep van in totaal zestien renners. De voor Bike Aid-uitkomende Carstensen, winnaar van de eerste twee etappes, zat niet mee en dus kregen we een nieuwe leider in de Tour of Thailand. Aan de streep bleek Sirironnachai over de snelste benen te beschikken en wist zo twee vliegen in één klap te slaan.

Adne van Engelen was ook mee in de eerste groep, maar kwam uiteindelijk niet verder dan een elfde plaats in de daguitslag. In het algemeen klassement heeft Sarawut Sirironnachai nu dertien tellen voorsprong op Nur Amirul Fakhruddin Mazuki. Sainbayar volgt als de voorlopige nummer drie op vijftien seconden.

Morgen krijgen de renners opnieuw een vlakke etappe voorgeschoteld over net geen 140 kilometer, met start en finish in Trang. De Tour of Thailand 2021 duurt nog tot en met maandag.