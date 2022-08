Thor Hushovd: “Een wereldtopper zou het Noorse wielrennen extra boost geven”

Interview

Deze week staat in Noorwegen de Arctic Race op de kalender. Het publiek vindt er steeds vlotter de weg naar het wielrennen, maar van een boost zoals in Denemarken is nog geen sprake. “We hebben dan wel Edvald Boasson Hagen en Alexander Kristoff, maar we missen een echte topper”, zegt Thor Hushovd, ambassadeur van de vierdaagse. “Dan bedoel ik iemand die monumenten wint, of meedoet voor een topnotering in de Tour de France.”

Thor Hushovd is intussen 44. In 2013 won hij de allereerste editie van de Arctic Race. Twee jaar later werd hij officieel ambassadeur van de wedstrijd. “Mijn taak? Doorheen het jaar praten met – potentiële – sponsors, af en toe wat lobbywerk op politiek vlak, soms mijn visie geven op het parcours. Tijdens de vierdaagse ben ik het gezicht van de wedstrijd. Zeg maar het aanspreekpunt voor gasten, partners en journalisten.”

De voormalige groenetruidrager woont al sinds jaar en dag in Monaco, maar is afkomstig van Grimstad, een stad in het zuiden van Noorwegen. Naar eigen zeggen ziet hij de Arctic Race elk jaar groeien. “De laatste jaren hebben we best mooie winnaars gehad. En ik hoor van renners dat ze, als hun team van de partij is, graag naar deze wedstrijd komen. Waarom? De Arctic Race is ‘anders’ dan veel andere koersen. De regio is aantrekkelijk en, niet onbelangrijk, dit is geen WorldTour-wedstrijd. De druk is met andere woorden een pak minder an in het WT-circuit.”

ASO voor 60% eigenaar

De plaatselijke organisatoren hebben ook niet meteen de ambitie om verder door te groeien, weet Hushovd. “Je weet nooit wat de toekomst brengt. Als je juiste mensen of partners een stap hogerop willen zetten, dan kan dat zomaar gebeuren. Maar momenteel zijn we hier tevreden met de manier waarop nu gewerkt wordt.”

Belangrijk voor het voortbestaan van de wedstrijd is het partnership met ASO, organisator van onder meer de Tour de France. “Amaury Sports (ASO) is voor 60 procent eigenaar”, zegt Hushovd. “De lokale organisatie bezit de resterende 40 procent. Het is goed ASO aan boord te hebben. We moeten niet onder stoelen of banken steken dat het dankzij hen is dat deze wedstrijd op de kalender staat.”

“We misten hier in Noorwegen vooral de infrastructuur. Denk aan de dranghekken voor start en finish. Wij zouden die moeten huren in Oslo, wat het verhaal weer wat duurder maakt. Dankzij de financiële injectie van ASO hebben we die zelf kunnen aankopen. Die zijn gedurende de rest van het jaar gestockeerd in de regio en kunnen dan weer door andere events gebruikt worden. Zo geven we iets terug aan de maatschappij.”

Hushovd ziet jaar na jaar ook de publieke belangstelling in deze Noorse regio toenemen. “Het is gegroeid. Uiteraard niet te vergelijken met wat jullie bijvoorbeeld in België gewoon zijn. Bij jullie is het wielrennen sowieso een A-sport, zelfs in jaren dat er geen wereldtoppers zijn. In Denemarken zien we nu een boost dankzij Tourwinnaar Jonas Vingegaard. Dat is wat we hier missen om de populariteit nog meer te zien toenemen. We hebben hier toppers zoals Alexander Kristoff en Edvald Boasson Hagen. Maar om die echte boost te krijgen, hebben we iemand nodig die monumenten wint of meedoet voor een topnotering in het eindklassement van de Tour de France.”

Voor puncheurs

In de huidige editie van de Arctic Race rekenen de Noren op Andreas Leknessund, Tobias Johannessen en Edvald Boasson Hagen om de Noorse eer hoog te houden. Alexander Kristoff is er dan weer niet bij. “Jammer, maar we mogen niet klagen. Alexander was de voorbije jaren wel steevast van de partij. En volgend jaar, als hij bij Uno-X rijdt, verwachten we hem opnieuw aan de start.”

Dit jaar wordt de eindwinnaar volgens Hushovd absoluut geen pure klimmer. “Het is een rondje voor puncheurs. Dag drie (zaterdag, red.) wordt belangrijk. Met aankomst na een zware klim, maar wel eentje in trappen. Ideaal voor puncheurs dus. Vandaar ook dat ik Boasson Hagen als een van de favorieten zie.”