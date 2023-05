Thomas zet vraagtekens bij tactiek Soudal Quick-Step: “Geobsedeerd door McNulty”

Er was voldoende gespreksstof na de vierde etappe van de Giro d’Italia. Er was de strijd om de ritzege en roze trui in de kopgroep, de opvallende koerswijze van INEOS Grenadiers maar ook het optreden van Soudal Quick-Step. Geraint Thomas plaatst in zijn podcast Watts Occurring vraagtekens bij de koerstactiek van de Belgische formatie.

De ploeg van Remco Evenepoel was in de openingsuren van de vierde etappe namelijk niet van plan om Brandon McNulty ruimte te geven. De Amerikaanse klimmer van UAE Emirates begon de dag al met een achterstand van meer dan vijf minuten op het roze, maar werd toch als een gevaar gezien. “McNulty is een renner die niet snel stilvalt. Hij stond al vrij ver in de stand, hem wil je alleen niet opnieuw in de mix brengen”, was de uitleg van ploegleider Klaas Lodewyck in gesprek met Het Laatste Nieuws.

“Het is etappe vier en hij stond al op vijf minuten”

Thomas heeft echter zijn bedenkingen. “En toch waren ze bij Soudal Quick-Step geobsedeerd door McNulty. Er werd ontzettend hard achter hem aangereden, de man zelf bleef ook maar gaan. Dat kostte Soudal Quick-Step heel wat krachten, hoewel de Amerikaan al op vijf minuten stond. Natuurlijk wil je iemand als hij niet terug laten komen in het klassement.”

Lees ook: Waarom reed INEOS zo hard in de finale? “Toon zetten voor komende weken”

“Maar toch: het is etappe vier en hij staat al op vijf minuten. Het zou een rare move zijn om je eerst op vijf minuten te laten rijden en vervolgens voor het eindklassement en roze te gaan”, aldus Thomas.