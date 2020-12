Thomas Voeckler: “Alaphilippe en Pinot kunnen allebei de Tour de France winnen”

De Franse bondscoach Thomas Voeckler gelooft dat Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot allebei in staat zijn om nog eens de Tour de France te winnen in hun carrière.

Maar: dan is er nog wel werk aan de winkel, zo beaamt Voeckler tegen de Franse televisie in een uitgebreid interview. “Het vereist zoveel opofferingen. Daarnaast is het ook mentaal heel erg lastig”, weet Voeckler, die ooit zelf bijna de Tour de France won.

Als Alaphilippe de Franse grote ronde wil winnen, dan zal dat op een zelfde parcours als 2019 moeten gebeuren. “Toen bewees hij op de Tourmalet het hooggebergte aan te kunnen en de schade in de tijdrit te beperken.”

“Maar we kunnen hem niet dwingen om ervoor te gaan. In zijn gedachten is hij er nu niet mee bezig. Als wij hem dat doel opleggen, is het gedoemd om te mislukken. Het moet echt uit zichzelf komen. Dan is het een klus die enkele jaren in beslag neemt.”

“Pinot is mentaal erg sterk”

Pinot komt dan weer uit een heel andere situatie dan Alaphilippe. De Fransman aast al jaren op zijn eerste Tourzege, maar wordt telkens door pech ver teruggeworpen. Voeckler roemt daarom ook de veerkracht van de coureur van Groupama-FDJ. “Hij is mentaal veel sterker dan de mensen denken.”

“De mensen die zeggen dat zijn geluk op is, kunnen nog wel eens verrast worden. Hij is mentaal erg sterk. De tijdritten zijn aankomend jaar niet in zijn voordeel, maar we gaan nog van hem horen. Hij is nog geen 35 jaar oud, dus ik denk dat hij nog enkele jaren in staat is om de Tour de France te winnen”, eindigt hij.