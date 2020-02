Thomas vergeet tijdritpak mee te nemen naar Volta ao Algarve woensdag 19 februari 2020 om 20:12

Geraint Thomas plaatste een opvallende Tweet na afloop van de eerste etappe in de Ronde van de Algarve. De Brit van Team Ineos vertelde daarin dat hij vergeten is om zijn tijdritpak, zijn hartslagmeter en zijn toilettas mee te nemen naar de Algarve.

De 33-jarige Thomas is een van de favorieten voor de eindwinst in de Portugese voorbereidingskoers. Woensdag eindigde hij in de eerste etappe op de 78ste plaats, in dezelfde tijd als winnaar Fabio Jakobsen.